3.5 5 0

De Litouwse Dalia Grinkeviciute gunt ons een zeldzame blik op het leven in de Siberische goelag waarnaar ze op haar 14de werd gedeporteerd. Het is non-fictie zonder franjes: geen uitgewerkt verhaal of informatief naslagwerk, maar een sobere en bikkelharde stroom herinneringen. Het leven in het strafkamp, en bijgevolg ook deze weergave ervan, bestond uit monotone ellende, maar Grinkeviciutes zinnelijke beschrijvingen van de imposante natuur en mensonterende ontberingen grijpen naar de keel.