E L James - De Mister

De Britse bestsellerschrijfster die wereldwijd de vraag naar zweepjes en tepelklemmen deed stijgen met haar erotische trilogie over de steenrijke zakenman Christian Grey en de 21-jarige studente Anastasia Steele, ruilt de sm-kelder in voor een kasteel in Cornwall, maar haar intens onnozele en achterhaalde visie op seksualiteit en man-vrouwverhoudingen blijft ongewijzigd. Haar onvermogen om geslachtsgemeenschap in spannende taal te gieten eveneens. Tenzij u wél graag leest over ‘prachtige, pruilende verleiding’, ‘neuk-me-, neuk-me-nu-blikken’ en opwinding die tegen de zwarte spijkerstof van broeken duwt.

Haal het sadomasochisme uit ‘Vijftig tinten grijs’ en het skelet van een stationsromannetje blijft over. Dat door menig broodschrijver gegeselde geraamte kleedt James in ‘De Mister’ aan met een verhaal over een gegoede en atletisch gebouwde graaf die ‘blauwe ballen’ krijgt omdat zijn kruis telkens samentrekt wanneer hij zijn illegaal geïmporteerde kuisvrouw uit Albanië sensueel de strijk ziet doen. Niemand hoeft dus bang te zijn dat de schrijfster die haar carrière begon met online fanfictie samen met de bdsm ook de erotiek overboord heeft gegooid. Nee hoor, Lord Maxim Trevelyan staat doorgaans op met een pik die ‘klaarwakker en knetterhard’ is. Al in het eerste hoofdstuk legt hij vlot de weduwe van zijn recent overleden broer op haar rug. ‘In de kleine uurtjes van de nacht een gretige, aantrekkelijke vrouw neuken’ is namelijk zijn ‘lievelingshobby’. Dat wordt opnieuw gewoon kleiduifschieten wanneer hij verliefd wordt op Alessia Demachi, zijn door mensenhandelaren het land in gesmokkelde werkster. De op het nippertje aan gedwongen prostitutie ontsnapte jongedame is tot haar 23ste netjes maagd gebleven en het vooruitzicht haar bloemetje te plukken, wakkert in de aristocratische flierefluiter zowaar een verantwoordelijkheidsgevoel aan. Wanneer ze ’s nachts schreeuwend wakker wordt door nachtmerries over de sekshandelaren die haar bijna vermoordden, biedt hij beleefd zijn bed aan, houdt hij netjes zijn handen thuis en dénkt hij alleen maar dat hij haar liever ‘op een andere manier’ zou laten schreeuwen. De plot van ‘De Mister’ is bijna even fout als een sms van Bart De Pauw.

Hoewel ze andermaal een zieke machtsrelatie verpakt als een kleffe romance, probeert James toch een seksboek voor #MeToo-tijden te schrijven. Het leidt tot paginalange vrijpartijen waarin om de twee regels gevraagd wordt of alle betrokkenen wel degelijk instemmen met alle handelingen. Die blijven hoe dan ook vrij zedig. In de ‘Vijftig tinten’-reeks wist de 56-jarige schrijfster haar uiterst traditionele opvattingen over romantiek, erotiek en genderidentiteiten nog te verstoppen onder een portie kinky seks, maar nu de handboeien al in hoofdstuk drie definitief in het nachtkastje verdwijnen, resteren enkel nog de stoere jonkheer met ‘smaragdgroene ogen’ en de onschuldige deerne met haren die ruiken naar lavendel en rozen, en irissen in de kleur ‘van de allerdonkerste, allerzinnelijkste espresso.’ E L James schrijft romannetjes voor stations waar de trein van de seksuele revolutie al lang geleden zonder stoppen is voorbijgereden.

‘De Mister’ had net zo goed ‘de misser’ kunnen heten: de personages zijn naïef of eng, de seks is teleurstellend en de taal is eerder libidoverlagend dan opwindend. Maar wat nog het meeste stoort aan James’ nieuwste, is dat de opvolger van de inmiddels grofweg honderdvijftig tinten grijs ongeveer even spannend is als een versleten onderbroek.