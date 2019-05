3.5 5 0

Een stilistisch sublieme semi-autobiografische roman die speelt met de grens tussen werkelijkheid en verzinsel. Hustvedt schrijft grotendeels over haar eigen leven, maar toont tegelijk aan dat het geheugen feilbaar is, waardoor haar herinneringen een fictionele bijklank krijgen. Jammer genoeg verdwaalt het boek soms in zijn eigen labyrintische structuur en is het laatste hoofdstuk tergend uitleggerig. Eist uw volle concentratie, maar beloont u daar ook navenant voor – een soepje dus, maar wel een smakelijk soepje.