Hans Klis - Generatie Columbine

Twintig jaar na het door Eric Harris en Dylan Klebold aangerichte bloedbad op Columbine High School is jonge vader Hans Klis de kluts kwijt door de vele schietpartijen. Op zoek naar de oorzaken van dat geweld praatte de Nederlandse correspondent in de Verenigde Staten met allerlei mensen, van experts tot een ‘schildpadvrouw’. Hij kwam echter teleurstellend weinig te weten. Klis maakt een paar relevante punten en schiet verder in het wilde weg zonder doel te raken. Daarbij spreekt hij zichzelf ook nog geregeld tegen.