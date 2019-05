Stefan Zweig - Marie Antoinette

4.0 5 0

Zweig beschrijft niet de politieke strategieën, maar wél de slaapkamergeheimen en het staatsbelang van de ochtendrituelen in Versailles. Meesterlijk tovert hij een tienerplot om tot een onderzoek naar middelmatigheid en hoe die, als je de koningin van Frankrijk bent, onrust en mentale krampen veroorzaakt. Op het eerste gezicht een lesje roddelgeschiedenis over het leven van Marie Antoinette, maar in wezen een opeenvolging spitse lemma’s, vol humor en fijnzinnig geconstrueerd, die een heel ander licht werpen op onze Europese voetsporen.