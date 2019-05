2.5 5 0

De Romeinse slaaf Pallas werkt zich dankzij de goedmoedigheid van zijn meesteres op in de keizerlijke familie: de dynastie gaat op zijn schouders rusten. Van Dijks derde boek over het Romeinse Rijk steekt de oeroude thematiek van meester en slaaf in een ander jasje. Haar uitleggerige verteltoon voelt echter aan als een jachtgeweer dat het geloof in haar fictie als een parkiet uit de lucht knalt. Eerder dan de personages te verrijken, hangen de vele details als een molensteen aan de vaart van de tekst.