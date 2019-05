3.5 5 0

Barbara Zoeke heeft jarenlang feiten verzameld over hoe het naziregime mindervaliden en zieken ombracht onder het mom van rassenhygiëne. Dat resulteerde in een onbehaaglijke, maar gestileerde en ontroerende roman. De tweeledige structuur, met een ongeneeslijk zieke aan de ene kant en een dokter-executeur aan de andere, geeft beide personages een achtergrond met gevoelens, geliefden en dromen. Maar geen genade. Een noodzakelijke herinnering aan wat er kan gebeuren wanneer we ‘de ander’ ontmenselijken.