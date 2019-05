Lauren Groff - Florida

4.0 5 0

De Sunshine State vormt het decor van elf kortverhalen waarin overwegend vrouwen geteisterd worden door wanhoop, verlatenheid en een even tastbare als actueel relevante verontrusting over de ontembare natuur. De Amerikaanse Lauren Groff dompelt elf tot hun essentie teruggebrachte romans met welgemikte poëtische speldenprikken onder in een broeierig moeras waarin natuur én mens continu dreigend kronkelen. De opvolger van haar psychologische krachttoer ‘Furie en fortuin’ is een even hoogstaand, maar radicaal ander boek.