E.M. Forster - Overtocht naar India

4.0 5 0

Dit meesterwerk, dat zich afspeelt ten tijde van de Britse kolonisatie van India, is eindelijk opnieuw in vertaling verkrijgbaar. Een Indiase moslim wordt door een Engelse dame beschuldigd van aanranding, waardoor zijn relaties onder druk komen te staan. Geen spannende thriller, wél een reflectie op koloniale onderdrukking, ontmenselijking en vriendschap die culturele verschillen overstijgt. Waar het origineel soms sloom aanvoelt, blijft Anneke Brassinga’s vertaling boeien door haar sprankelende taalgebruik. En ja, het boek is beter dan de film.