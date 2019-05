4.5 5 0

‘Drugs zijn makkelijker verkrijgbaar dan ooit’: in het tolstojaanse sluitstuk van zijn karteltrilogie maakt Don Winslow de balans op van vijftig jaar war on drugs. Dé misdaadroman van het jaar is een even grondig onderzochte als ongenadig spannende en caleidoscopische duik in de door opioïden aangetaste Amerikaanse droom. Gelukkig is de schrijver vóór de legalisering van drugs, want ‘De grens’ is uiterst verslavende lectuur, met een literaire straatwaarde waar de scenaristen van een seizoen ‘Narcos’ alleen maar van kunnen dromen.