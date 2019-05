Gunter Pauli - Zo slim als de natuur

4.0 5 0

De expertise die de Vlaamse koning van de duurzaamheid vergaarde bij 200 projecten in 150 landen onthult een overtuigende aaneenschakeling van kapitalistische absurditeiten én eurekamomenten, waarbij de natuur wordt ingezet voor haar eigen herstel. Als we willen dat de wereld niet naar de knoppen gaat, moeten we met een hernieuwde blik maximaliseren en hergebruiken wat voorhanden is. Vergeet ggo’s en robotica, denk: zeewier en paddenstoelen. Rest de vraag hoeveel politici en CEO’s die heilige graal willen aannemen.