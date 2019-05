2.5 5 0

De eerste roman voor volwassenen van young adults-auteur Bridget Collins is een onevenwichtige combinatie van ‘The Notebook’ en ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’. Achter de mooie cover, een boek over boekbinden waardig, schuilt een historisch fantasyverhaal vol romantiek en een vleugje #MeToo. Een korte inhoud geven we niet: de chaotische achtbaan vol plotwendingen en stijlwissels vraagt totale onbevangenheid. Moeilijk onder één noemer te vatten, maar toch niets nieuws onder de zon: hoogstens geschikt als strandlectuur.