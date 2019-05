3.5 5 0

Bervoets baseerde zich voor deze roman over de dagelijkse hel van een pijnpatiënt op haar eigen ervaringen, en dat merk je. Zelden lazen we zo treffend over de dubieuze, bijna liefdevolle relatie die chronische patiënten met hun ziekte ontwikkelen. De onwil om hun situatie te aanvaarden, de druk op het eigen gemoed, de onzichtbare scheidslijn met gezonde lichamen: Bervoets beschrijft het in elegante, lichtvoetige zinnen die toch hard binnenkomen. Alleen dat verzinnebeelde ‘rijk der zieken’, met zijn dik aangezette metaforen, had voor ons niet gehoeven.