Wie Moshfeghs gitzwarte universum al heeft bezocht in haar twee romans, weet dat de 38-jarige Amerikaanse zelfs tongue in cheek kan bijten. In de kortverhalen van haar pas vertaalde debuut wordt alles met een gulle scheut overdrijving versterkt. Sociaal onbeholpen sukkels verdwalen in de moderne maalstroom met libido’s die zwelgen in seksdrang, smetvrees of beide. Met een gapende kloof tussen zelf- en ideaalbeeld knallen haar personages doodeerlijk en schaamteloos tegen de achterkant van de American dream.