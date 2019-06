Washington Black - Esi Edugyan

Ballonvaarten, tweekoppige walvissen, boosaardige premiejagers en reizen van de suikerrietvelden op Barbados via de Noordpool, Canada en Londen naar de Marokkaanse woestijn: deze ware avonturenroman over een ontsnapte slaaf gaat weliswaar over de Britse afschaffing van de slavernij begin 19de eeuw, maar voelt intens eigentijds aan door de impliciete en expliciete hints naar racisme, het vluchtelingenbestaan, feminisme en psychisch lijden. Een woelig en wreed verhaal over echte vrijheid – als die al bestaat.