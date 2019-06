Arthur Less probeert zijn 50ste verjaardag en het huwelijk van een ex-lief te ontvluchten in een Pulitzer-winnende combinatie van een roadmovie en een romantische komedie met een voorspelbaar einde.

3.0 5 0

Onderweg passeren beschouwingen over ouder worden en absurditeiten door vertaalflaters in een inventief vertelperspectief. Jammer dat de repetitieve roman over een schrijver wiens laatste boek wordt afgekeurd wegens een weinig interessant hoofdpersonage, er niet in slaagt ons te doen inleven in het zijne.