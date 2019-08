Philippe Claudel - Onmenselijk

3.0 5 0

Verdwijnende geslachtsdelen, pijpende vissen en pratende dildo’s: Philippe Claudel waagt zich aan absurdistische satire met een strak geritmeerde roman waarin mensen niet alleen verkocht, maar ook gegeten worden. Het geschetste universum vol gegoede middenklassers die emotioneel afgestompt door het neoliberalisme dwalen, is soms grimmig grappig, maar de kritiek op onze tijd en onze mores is vaak even onsubtiel als de moppen over geroosterde Joden en gespiesde Roemenen. Le nouveau Claudel verrast, maar kon enige verfijning gebruiken.