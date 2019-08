2.5 5 0

De Brusselse Adeline Dieudonné wordt wegens haar succes in Frankrijk weleens de Franstalige Lize Spit genoemd. Ze deelt met Vlaanderens succesrijkste debutante in jaren een fascinatie voor geweld en lichamelijkheid, maar combineert die in haar fletse roman over een jong meisje dat opgroeit met een tirannieke vader, een apathische moeder en een ontsporend broertje, met goedkoop gepsychologiseer en eendimensionale personages. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, lijkt Dieudonnés debuut in niets op het echte leven.