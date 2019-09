Ruth Lasters - Vin

2.0 5 0

Schrijf over wat je kent, zo luidt het klassieke schrijfadvies. En dat Ruth Lasters iets van het onderwijs kent, blijkt uit haar uitstekende opiniestukken over het onderwerp. Dat ze net iets minder goed weet hoe ze er een spannend boek van moet maken, blijkt dan weer uit haar nieuwe roman. Alle kunstgrepen uit het thrillerhandboek en enkele treffende metaforen ten spijt blijft Lasters’ deels uit vervelend Verkavelingsvlaams opgetrokken verhaal over een weifelende lerares vooral een al te geforceerde oefening in literaire inleving.