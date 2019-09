1.5 5 0

Ouderen worden almaar ouder, kinderen steeds zieker en dieren schaarser in een postapocalyptisch Japan dat vanwege een doorgeslagen isolatiepolitiek zelfs geen leenwoorden meer duldt. De met info volgepropte lezer krijgt in dit plotloze exposé zo weinig ruimte voor eigen verbeelding dat hij achterblijft met het versufte gevoel van een oeverloze middag scrollen op Wikipedia. Als futuristische schrijver moet je vele malen indringender en uitdagender voor de dag komen in tijden waarin de dystopie de realiteit reeds op de hielen zit.