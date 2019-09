4.5 5 0

Ocean Vuong is in de Verenigde Staten een heus talkshowfenomeen, maar de Vietnamees-Amerikaanse dichter en essayist maakt de hype ook méér dan waar, dus ons hoort u niet klagen. De schrijnende liefdesbrief aan zijn moeder waarmee hij zijn debuut als romancier maakt, is meteen een absolute oerknal: overweldigend vol, soms kitscherig, maar altijd eerlijk. Vuongs hyperpoëtische stijl blijkt aartsmoeilijk te vertalen, maar is hoe dan ook wondermooi. Een verbijsterend groot talent.