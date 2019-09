2.5 5 0

Na bijna veertig jaar schrijverschap en ruim dertig romans, novellen en dichtbundels, maakt de doorgaans ondergewaardeerde auteur Rudi Hermans nog steeds van de eenvoud een deugd. Of zo lijkt het toch bij de aanvang van zijn portret van een steeds troebeler denkende gepensioneerde die liefde en leven overschouwt. Terwijl protagonist Frits dieper afdaalt in donkere gedachten, verliest de schrijver zich meer en meer in nodeloos kronkelende zinnen en al te bijdehante synoniemen. ‘De vrucht van de oude dag’ is overrijp.