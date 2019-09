3.5 5 0

Een rokkenjager pleegt zelfmoord en laat zijn Deense dog na aan zijn beste vriendin, die haar oude schrijfmentor tracht te doorgronden in een aan hem gerichte tekst. In haar bekroonde zevende roman gebruikt Sigrid Nunez het dunne verhaal als springplank naar diepere reflecties over rouw, loyaliteit en het schrijfmetier. De docente in creatief schrijven etaleert soms iets te graag haar literaire kunnen en creëert met een stortvloed aan citaten en precies geformuleerde overpeinzingen een fragmentarische, maar verfrissende leeservaring.