1.5 5 0

Eén boek per jaar, weinig auteurs doen het de Belgische schrijfster Amélie Nothomb na, maar de ooit vlijmscherpe analiste van de menselijke psychologie is stilaan klaar om scenario’s van ‘Thuis’ te schrijven. Haar nieuwe, vergezochte verhaal over een man die omslachtig wraak neemt op de vrouw die hem heeft laten zitten, heeft de allure van een Griekse tragedie, maar de diepgang van een stationsromannetje. ‘Wie liefheeft, wint’ is met een dun laagje sprookjesachtige symboliek vergulde feelgoodliteratuur.