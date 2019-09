Leonid Andrejev - De zeven gehangenen

4.0 5 0

Leonid Andrejev (1871-1919) focuste een leven lang op de korte baan, maar niet door een gebrek aan zeggingskracht. Integendeel, zijn novelle over zeven terdoodveroordeelden bewaart een intrigerende balans tussen cartooneske opflakkeringen en een onderhuids, ontroerend realisme. Vuistslagen als: ‘Wat hem kwelde, was niet het zien van de dood, maar het gelijktijdig zien van leven en dood’ springen met ogenschijnlijk gemak uit de tekst. Het lijkt een wonder dat deze zeven figuren, allen even intens neergezet, uit de geest van één man voortkomen.