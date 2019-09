2.5 5 0

Stefan Brijs verwijst in deze vlot weglezende roman geregeld naar de groten – hij namedropt onder anderen Flaubert en Dostojevski. Helaas benadrukken die knipoogjes vooral hoe zijn eigen verhaal over liefde en lust, en in hoeverre die nodig zijn om van een relatie te spreken, in goede bedoelingen blijft steken. Aan romans over de liefde geen gebrek, en dan is een mijmering als ‘In onze verliefdheid streven we naar de grootste gemene deler, maar eindigen doen we bij het kleinste gemene veelvoud’ niet straf genoeg om de concurrentie naar huis te sturen.