Ivo Victoria schrijft niet de eerste alzheimer-roman, en ook niet de verrassendste, maar zijn poging om in dit moederboek met woorden de werkelijkheid te veranderen is aangrijpend. Hoewel de naar Amsterdam uitgeweken auteur halfweg schrijft dat ‘de mooiste boeken de lezer doen vergeten dat de schrijver woorden gebruikt’, zet hij ze geregeld zo mooi in een zin dat je naar adem hapt voor je het blad omdraait. Victoria schreef zijn moeder een mooi geschenk. Wie het aan zijn eigen mama geeft, riskeert dat ze nooit meer met minder tevreden zal zijn.