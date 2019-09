Michail Gorbatsjov - Wat er op het spel staat

1.0 5 0

Als laatste leider van de Sovjet-Unie begeleidde Michail Gorbatsjov de uitgeteerde zombiestaat naar het graf. Dertig jaar later smeekt hij om aandacht met een pleidooi dat meer gemeenplaatsen bevat dan een koninklijke kerstboodschap en waarin alles ‘belangrijkst’ is. Gorbatsjovs doffe betoog tegen kernwapens, wereldwijde ongelijkheid en de klimaatverandering overlaadt hij met cijfertjes zonder bronvermelding. En tussen gratuite praatjes over zelfbeschikkingsrecht door verdedigt de voormalige staatsman wel de Russische bezetting van een deel van Oekraïne.