3.5 5 0

Met engelengeduld verweeft Rebecca Makkai een kunstdeal in Chicago midden jaren 80 met de zoektocht naar een verloren dochter in Parijs anno 2015. De literaire slagkracht van haar verhaal zit vooral in de manier waarop de Pulitzer Prize-finaliste tastbaar maakt hoe het aidsvirus door een homoseksuele vriendenkring raasde en hoe dat tot dertig jaar later blijft doorwerken. Als de focus even ijverig gericht was op het inkleuren van de talrijke personages als op de details van hun leefwereld, zou het uitgesponnen verhaal nog iets dieper snijden.