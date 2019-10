Madeleine St John - De vrouwen in het zwart

Ondanks St Johns testament, waarin staat dat haar werk in geen enkele taal vertaald mag worden, ligt het debuut van de in 2006 overleden Australische schrijfster nu toch in Vlaamse en Nederlandse boekhandels. In een opeenstapeling van komische details beschrijft ze het personeelsleven in een dameswinkel in het Sydney van de jaren 50. Met een smakelijke verteller die geen ironie vreest, slaagt ze er als weinig anderen in om de middelmatigheid waar haar personages onder lijden, even tragikomisch als ontwapenend neer te zetten.