P.F. Thomése - Vaderliefde

4.0 5 0

De indringendste verhalen hangen soms als verborgen vruchten in de eigen stamboom te wachten tot een talige tuinman als P.F. Thomése ze plukt en gracieus aansnijdt. De Nederlander houdt de karakterschets van zijn ondoorgrondelijke, naar aanzien smachtende moeder en zijn verhalen vertellende én verzwijgende vader tegen het licht van de onstuimige 20ste eeuw. Met genoeg rake beeldspraak om een poëziebundel te vullen, eerbiedigt hij zijn vaders levensles, want ‘als we verhalen niet doorvertelden, zouden we losse eindjes worden’.