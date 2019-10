Roderik Six - Volt

3.0 5 0

In ‘Volt’ slaat de broeierige, onheilspellende sfeer de lezer op elke bladzijde in het gezicht. Er valt dan ook weinig fun te beleven op het naamloze eiland waar de laatste sterkhouders van de menselijke soort proberen stand te houden tegen de woeste natuurkrachten. Six rijgt in deze apocalyptische roman de wrede, harde taferelen onverbiddelijk aan elkaar, wat garant staat voor enkele rake mokerslagen. Na een tijd zwakt het schokeffect van al dat spierballengerol wel onvermijdelijk af – iets meer licht in de verpletterende duisternis was welkom geweest.