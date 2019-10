Orlando Figes - Europeanen

4.0 5 0

Na acht veelgeprezen boeken over Rusland verbreedt de erudiete Orlando Figes zijn perspectief naar de cultuur in het Europa van de 19de eeuw. Origineel en helder verklaart hij de omslag van een adellijke elitecultuur naar een burgerlijke cultuur vanuit innovaties als de spoorwegen, auteursrechten en de lithografie. De Britse prof valt soms in herhaling, maar walst samen met drie innemende personen – operazangeres Pauline Viardot, kunstkenner Louis Viardot en schrijver Ivan Toergenjev – virtuoos langs veranderingen in muziek, schilderkunst en literatuur.