Zadie Smith - Het verbond

De korte verhalen in ‘Het verbond’ missen elk verband: Zadie Smith gooit negentien stuiterballen omhoog, de lezer kijkt welke hij kan grijpen. De in een klassiek korset gesnoerde vertellingen? De parabel? De surrealistische dwaaltochten? De miniaturen die koket lijken te vragen of ze roman mogen worden? Waarom deze curieuze verzameling toch onontkoombaar in één ordnermap thuishoort: ze komt van Zadie Smith. De verhalen zijn virtuoos geschreven, wil dat zeggen, gul met empathie beademd, en geboren uit even intelligent als doorvoeld observeren.