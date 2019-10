2.5 5 0

In maart 2019 stelde Alicja Gescinska zich op vraag van Guy Verhofstadt kandidaat voor het Europees Parlement. Het leverde de Pools-Belgische filosofe enkele complimenten en een hele hoop bagger op. Met ‘Intussen komen mensen om’ schreef ze een soort reply all aan haar critici. Het werd een met filosofieën van grote denkers onderbouwd pleidooi voor meer politieke betrokkenheid, dat overtuigender was geweest als het niet zo overduidelijk uit persoonlijke frustratie geboren was.