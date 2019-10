Cynrik De Decker - Sabena

3.0 5 0

De in 2001 gecrashte Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena vormt het onderwerp van een royaal geïllustreerd en verrassend kritisch salontafelboek, waarin luchtvaartexpert Cynrik De Decker de bedrijfsgeschiedenis tot leven wekt met avontuurlijke getuigenissen. Door over duistere episodes in de geschiedenis te vliegen, zoals geheime wapenleveringen aan Saudi-Arabië, mikt hij op een ruimer publiek. Als hij meer ballast – zoals beschrijvingen van ongelukken – had afgeworpen, had hij die onontdekte gebieden nog beter in kaart kunnen brengen.