Jane Gardam - Op de klippen

In haar tweede roman, uit 1978, laat Jane Gardam een levenslustige 8-jarige en haar dienstmeisje revolteren tegen een conservatieve pater familias. Door de politieke motor van het in de jaren 30 gesitueerde verhaal vervellen de personages soms tot boodschappendragers, maar de nu 91-jarige Britse schrijfster van de ‘Old Filth’-trilogie weet haar scènes kleurrijk in te kleden. In een uitgebreid palet aan personages en emoties plaatst Gardam het verlangen op de voorgrond om los van iedere etiquette te leven.