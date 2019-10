Die stem behoort toe aan Walter Holsters, een briljante en onuitstaanbare ingenieur die minister van Justitie wordt voor de christendemocraten. Terwijl hij vakbondsafgevaardigden ontvangt en mijmert over het decolleté en de schoonheidsvlekjes van zijn secretaresse – pardon, personal assistant – denkt de megalomane macho terug aan zijn schooltijd en aan een halve eeuw nationale en internationale geschiedenis.

Zoals dat weleens gaat bij debutanten, wil Rik Torfs te veel ineens. De voormalige rector van de KU Leuven probeert van ‘Het grote gelijk’ tegelijkertijd een filosofische coming of age-roman, een portret van een politieke paljas én een cultuurhistorische beschouwing te maken. De thema’s die hij daarbij de revue laat passeren, gaan van opportunistische politiek over #MeToo tot ongeneeslijke ziekten. Het resultaat is helaas minder dan de som van de delen, niet het minst omdat Torfs tussen al de gewichtigdoenerij door vergeet om een boeiend verhaal te vertellen. Waar de jeugdherinneringen van zijn hoofdpersonage nog met enig gevoel voor het juiste detail worden neergezet, blinken de scènes in het hier en nu uit in nietszeggendheid. Als we geloven dat men beter schrijft over wat men kent, dan kan mevrouw Torfs op haar twee oren slapen. Haar echtgenoot lijkt maar weinig te begrijpen van heimelijke verlangens naar andere vrouwen. Hij weet ze in ieder geval niet indringend te beschrijven.