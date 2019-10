3.5 5 0

‘Je weet zo weinig van je kinderen, nog minder dan zij van hun ouders weten’: die treurige waarheid is de sleutelzin in ‘De storm’. Een zoon met wie hij nooit vergroeid is geraakt, een dochter met een verslaving, een huwelijk dat zich hertekent: de verteller verkruimelt. Als altijd laat Jens Christian Grøndahl zijn hoofdpersonage doortastende graafwerken uitvoeren in de eigen ziel, en doet hij dat in ‘het privédialect van de liefde’: zinnen om van te snoepen, ook al smaken ze bitterzoet.