Dorthe Nors - Kaart van Canada

3.0 5 0

Hoewel één van de verhalen uit Dorthe Nors’ nieuwe bundel de titel ‘Gezelligheid’ draagt, is het toch vooral ongemak dat de korte vertellingen van de Deense schrijfster met elkaar verbindt. Of het nu gaat om een gewonde man in een jachttoren of om een vrouw die zich over een terminale kankerpatiënt ontfermt, Nors’ ongewone mix van menselijke verlangens, tastbare details en troebele gedachten ontregelt. De verhalen uit ‘Kaart van Canada’ zijn heerlijk bevreemdend, maar ze rekenen soms ook net iets te veel op dat effect.