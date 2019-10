Marcel Möring - Amen

2.0 5 0

Een archeoloog doet opgravingen in Kamp Westerbork terwijl hij nadenkt over waarom ‘een geliefde kan ophouden van je te houden’. Zijn kersverse liefdesverdriet wordt met weeïge, platgetreden beeldspraak en citaten uit songteksten opgedreven, tot de verontwaardiging de eigenlijke liefde overschreeuwt. Enkele aangrijpende jeugdherinneringen en de zaak van een verkoolde RAF-terrorist dienen tot extra gelaagdheid, die echter in te uiteenlopende bodems schuilgaat. Een boek over diep delven dat veelal aan de oppervlakte schraapt.