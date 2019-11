2.0 5 0

Na 1989 trok Frank Westerman door Oost-Europa en Latijns-Amerika, op zoek naar de manier waarop mensen het communistische verleden verwerkten. Misschien geïnspireerd door de trend om met gedroogde bloemen een vers boeket samen te stellen, bundelde de literaire journalist die oude artikels in een nieuwe kaft. Dertig jaar later ogen de reportages nog steeds mooi, maar niet meer fris. Daarenboven missen ze voldoende verrassende of diepgaande inzichten om ze nu nog het lezen waard te maken.