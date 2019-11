3.5 5 0

De Fransman kruipt uitstekend gedocumenteerd in de huid van de Beatle en vertelt in de eerste persoon enkelvoud over het treffen met Elvis, de joint met Dylan, de ontmoeting met Yoko, de vriendschap en de ruzies met Paul. Je gelooft dat het Lennon is en niet Foenkinos die dingen zegt als ‘Een depressieve beroemdheid is een pleonasme’ en ‘Zelfs al was ik tandarts geworden, dan zou ik stadions gevuld hebben met mensen die toekeken hoe ik een tand trok’.