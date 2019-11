4.5 5 0

Al drie decennia mikt Ann Patchett de weerslag van menselijke beproevingen zonder veel show loepzuiver op papier. In ‘Het Hollandse huis’ ontstijgt ze haar oerdegelijkheid met het schouwspel rond een herenhuis in Philadelphia, een weggelopen moeder, een doortrapte stiefmoeder en een onvergetelijke broer-zusrelatie. Dankzij een verbluffend slotstuk over het diepmenselijke duel tussen obsessieve nostalgie en wrok versus verzoening en genade tilt de Amerikaanse het scenario van dertien in een dozijn naar een familiekroniek uit duizend.