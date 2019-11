Jean Genet - Dagboek van een dief

4.0 5 0

‘Jean Genie, let yourself go’, zong David Bowie als ode aan Jean Genet, die zijn ‘Dagboek van een dief’ uit 1949 inleidt met: ‘Ik geilde op misdaad.’ De Franse auteur schrijft alsof hij in het gezicht van de lezer klaarkomt. Zonder enige vorm van schroom bespreekt hij zijn komen en gaan in Europese gevangenissen, zijn ontwrichtende gedachtegoed over goed en kwaad, zijn prostitutieverleden en zijn zoektocht naar het Schone. Deze heruitgave is een uitstekende inleiding voor wie zich in het oeuvre van het enfant terrible wil verdiepen.