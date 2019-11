Flea - Acid for the Children

4.0 5 0

Flea: funkgod, acteur, uit zijn neus vretende ADHD’er en nu ook schrijver. In ‘Acid for the Children’, zijn tegelijk chaotische en strak geschreven, bij vlagen hilarische memoires, schrijft hij uitsluitend over zijn gespleten en bescheten jeugd, de Peppers worden amper vermeld. Zijn kierewiete stiefvader, zijn vroeg ontluikende passie voor Kerstmis, naaktlopen en ‘The Hobbit’, de jaren van wiet en lege zwembaden, de armoede en het huiselijke geweld: Flea plukt en krabt aan de littekens op zijn hersenschors. Voer voor onder de kerstboom.