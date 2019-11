3.5 5 0

Alma Mathijsen behoort tot de generatie jonge schrijvers die geloven dat hun gevoelsleven wereldnieuws is. De Amsterdamse millennial schuwt in haar novelle over kersvers liefdesverdriet de pathetiek niet, maar countert de navelstaarderij ook met oprechte en originele observaties over de meer alledaagse gevolgen van hartenleed. Wanneer ze op kafkaësk metamorfoserende wijze aan de slag gaat met Iggy Pops ‘I Wanna Be Your Dog’, ontstijgt haar verhaal definitief de amoureuze anekdotiek en verdient ze een flinke aai over haar bol.