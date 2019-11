Téa Obreht - Achterland

4.0 5 0

‘De tijgervrouw van Galina’ was een luid openingssalvo, en dus moet ‘Achterland’ de moeilijke tweede zijn voor Téa Obreht? O, neen: ze komt met een adembenemende historische roman, voortgestuwd door een brutaal vertelritme. In het Amerikaanse westen van de 19de eeuw volgt ze Lurie, een vagebond die betrokken raakt bij een (niet-fictief!) probeersel van het leger met kamelen, en Nora, een vrouw die de sleutel van het geluk van velen in handen lijkt te hebben. Het geschenk van Obreht: een hyperintelligent portret van het ruwe, rauwe Amerika.