Jules deelder - Hardgin

Jules Deelder, een jonge spriet van net 75, heeft een bundel overwegend oude kortverhalen uit. Fors, kolderesk, blijhartig, jazztastisch: een ravissant ratjetoe. Van ‘Schöne Welt’, over die keer dat hij anaal gefouilleerd werd door de Duitse politie, krijg je buikpijn van het lachen. ‘Boedaseks’ is een bonte zoektocht naar een goede plaats om te rukken, ‘Hardware’ een lekkere Roddy Doyle-dialoog, en ‘Nacht in Tunesië’ een rollercoaster op vier bladzijden. Telkens met het vloeiendste Nederlands sinds de vorige Deelder-verzamelaar. Aldoor gelul, maar nooit slap.