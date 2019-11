Taylor Jenkins Reid - Daisy Jones & The Six

4.0 5 0

Wie zonder voorkennis in dit boek duikt, googelt halverwege gegarandeerd naar ‘Daisy Jones, songs’ en ontdekt dat het succes en de val van de muziekgroep rond de charismatische zangeres van a tot z verzonnen zijn. In een imaginair, hyperrealistisch interview van 400 bladzijden met de bandleden onthult de Amerikaanse schrijfster één na één de intriges waarover The Six in de onstuimige jaren 70 uitgleden. Deze papieren rockumentary maakt een baldadige, resonerende tournee aan de buitengrenzen van de romankunst.